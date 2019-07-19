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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atamalar yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atamalar yapıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atamalar yapıldı. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na Gürkan Akgün, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne Tülün İnal getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde imar ile ilgili yönetim kadrolarına yeni isimler atandı. 1 Temmuz 2019 günü Genel Sekreter Yardımcılığı'na getirilen Mehmet Çakılcıoğlu'na bağlı olan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na Gürkan Akgün'ün ataması yapıldı. Daha önce Beylikdüzü Belediyesi'nde Plan ve Proje Müdürü olan Akgün, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve Genel Merkezinde yönetim kurulu üyelikleri de yaptı.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na bağlı olan Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde de değişikliğe gidildi. Yeni Boğaziçi İmar Müdürü Tülün İnal oldu. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün görevleri arasında ruhsat, iskan izin işlemleri, yapı ve tadilat ruhsatları verilmesi, boğaziçindeki yapıların denetlenmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta istifa eden İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek'in yerine de Yasin Çağatay Seçkin getirildi. Doç. Seçkin, İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı da Yavuz Saltık oldu.

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