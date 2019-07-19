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İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma ne zaman bitecek?

İhlas Haber Ajansı
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışma ne zaman bitecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmaların Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi.

Bir dizi temas, ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ilk olarak Kuzey Çevreyolu şantiyesini ziyaret etti. 

Bakan Turhan daha sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette gazetecilere açıklamada bulunan Turhan, Fatih SultanMehmet (FSM) Köprüsü’nde 27 Haziran tarihinde başlayan bakım ve onarım çalışmalarıyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu cevapladı.

''Kurban Bayramı öncesinde çalışmaları tamamlayacağız''
Bakan Turhan çalışmalarla ilgili, "Oradaki çalışmalar planlandığı gibi gidiyor. Programın önünde gidiyoruz. Çünkü çok şükür hava şartları çalışmamıza, iş programımızı ön gördüğümüz takvimden önce tamamlanması için bize imkan verdi. Geçtiğimiz yıllarda aynı amaçlı çalışmaların sürelerinden daha kısa sürede inşallah tamamlayıp Kurban Bayramı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım çalışmalarını tamamlayıp tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı. 

''Dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde olmak için azim ve gayretle hükümet olarak çalışmaktayız''
Ülke genelinde proje çalışmalarının devam ettiğine ve son 16 yılda ülke ekonomisinin 3'e katlandığına dikkat çeken Bakan Turhan, şunları söyledi: 
"Bunları üst yapısıyla, sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle, her sektördeki gelişimiyle birlikte biz bu ekonomiyi ayakta tutabilecek olan ulaşımı, enerji ihtiyacını ve gerekli yatırımları ülkemizde yaparak hedeflediğimiz 2023 hedefine yani dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde olmak için azim ve gayretle hükümet olarak çalışmaktayız. İnşallah bu hedeflere ulaşacağız. Bizim bu büyümemizin önünü kesmek isteyenler var. Bunu biliyoruz ama takılıp kalmıyoruz. Biz işime bakıyoruz." 

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