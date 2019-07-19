Düzce'de son durum son yılların en büyük sel felaketinden dehşet görüntüler
DÜZCE 'de son yılların en büyük sel felaketi yaşanıyor. Yağışlar nedeniyle dereler taştı, bazı köy yolları heyelan nedeniyle kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Araçlar suya kapılarak sürüklendi. Selde 7 kişi kayboldu. Sel evleri bile sürükledi. Düzce'de taş taş üstünde kalmadı. İşte dehşete düşüren görüntüler...
DÜZCE 'yi vuran sel ve heyalan'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü'nden 7 kişi kayboldu. Kaybolanların dördünün çocuk olduğu öğrenildi. Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde metrekaraye 24 saatte 200 kilogramın üzerinde yağış düştü. İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada, "4'ü çocuk 7 kişinin kayıp olduğu ihbarı geldi" dedi. Düzce'ye yılda yağan yağışın dörtte biri 12 saatte düştü. AFAD Başkanı Güllüoğlu, kayıpların iki aileden olduğunu açıkladı.
Yıllık yağışın dörtte biri düştü
Tarım Bakan Yardımcısı Fatih Metin "Arama kurtarma çalışmaları 150 kişilik ekiple devam ediyor. Şiddetli bir yağış söz konusu oldu. Iğdır ve Karaman'a yıllık düşen miktar 12 saatte düştü. Düzce'ye yılda yağan yağışın dörtte biri yağmur 12 saatte düşmüş durumda..AFAD hemen olaya el koydu. İsteğimiz en kısa zamanda 7 kaybın bulunması. Ciddi derecede bir moloz yığını söz konusu. Esmahanım deresinin yatağı değişmiş durumda. TARSİM kapsamındaki çiftçilerin ve TARSİM dışındaki çiftçilerin mağduriyetini gidermek için gerekenleri yapacağız. Kapanan 24 köyden 12'si açıldı" dedi.
İki aileden 7 kayıp
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da, yaptığı açıklamada arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü belirterek, 7 kayıp kişinin iki aileden olduğunu bildirdi.
Kayıp olan vatandaşların isimleri
Kayıp kişilerin kimlikleri belli oldu. Esmahanım köyü muhtar azası Nurullah Kap kaybolan vatandaşların isimlerini açıkladı. İsimler şöyle:
Cengiz (53), Fatma (42), Kaan Töngel (3), Nilgün (38), Funda (8), Senem ve Sinem Kaplan ikiz 7 yaşında. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.