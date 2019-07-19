Düzce'de son durum son yılların en büyük sel felaketinden dehşet görüntüler

Yıllık yağışın dörtte biri düştü



Tarım Bakan Yardımcısı Fatih Metin "Arama kurtarma çalışmaları 150 kişilik ekiple devam ediyor. Şiddetli bir yağış söz konusu oldu. Iğdır ve Karaman'a yıllık düşen miktar 12 saatte düştü. Düzce'ye yılda yağan yağışın dörtte biri yağmur 12 saatte düşmüş durumda..AFAD hemen olaya el koydu. İsteğimiz en kısa zamanda 7 kaybın bulunması. Ciddi derecede bir moloz yığını söz konusu. Esmahanım deresinin yatağı değişmiş durumda. TARSİM kapsamındaki çiftçilerin ve TARSİM dışındaki çiftçilerin mağduriyetini gidermek için gerekenleri yapacağız. Kapanan 24 köyden 12'si açıldı" dedi.