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Bir anneyi gözyaşlarına boğan anlar!

Bir anneyi gözyaşlarına boğan anlar!

Antalya'da kaybolan 6 yaşındaki çocuk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kaybolduğu yerden 1,5 kilometre uzakta bulundu.

ANTALYA'da kaybolan 6 yaşındaki çocuk, plajdan 1,5 kilometre uzaklıkta cankurtaranlar tarafından bulundu. 

Tatil için Batman'dan Antalya'ya gelen Güneş ailesi, akrabalarıyla Konyaaltı plajına gitti. Resim öğretmeni Tekuşin ile doktor Yakup Güneş çiftçinin 6 yaşındaki oğulları Rubar Güneş, plajda oynarken kayboldu.

Kendi imkanlarıyla çocuklarını bulamayan aile, durumu yetkililere bildirdi. Yunus timleri ve cankurtaranlar, kıyıda ve  sahildeki parklarda arama yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince iki botla denizde, balık adamlar tarafından da deniz üstü ve altında arama yapıldı.

Yaklaşık iki saat sonra Rubar, kaybolduğu yerden 1,5 kilometre uzaklıkta cankurtaranlar tarafından bulundu. Battaniyeye sarılan çocuk babasına teslim edildi.

Gözyaşı dökerek çocuğuna sarılan Yakup Güneş, Rubar'ı sahildeki çardakta bekleyen annesine götürdü. Oğluna sarılarak ağlayan anne Güneş, "Allahım şükür Rubarım yaşıyor. Çok mutluyum. Söyleyecek cümle bulamıyorum." dedi.

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