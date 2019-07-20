Hande Kazanova 22-28 Temmuz haftası burç yorumları

22-28 Temmuz 2019 haftalık burç yorumlarını Astroloji uzmanı Hande Kazanova cevapla.tv kameralarına anlattı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor?

Çok fazla yorulduğumuz üç haftayı yorulduğumuz üç haftayı geride bıraktık.Temmuz ayı 2019 yılında en riskli gördüğümüz aylardan bir tanesiydi. Bu hafta yolumuza güzel etkilerle devam ediyoruz.Salı günü itibariyle Güneş, Aslan Burcu'na geçecek.

Perşembe günü sabit koşulların devrede olacağı ve isteklerinizi yapacağınız bir gün olarak karşınıza çıkabilir. Bunu bütün burçlar çeşitli alanlarda yaşayacaklar. hayatınızda çözülmemiş konu ve olaylar varsa bunları nihayete erdirmek anlamında yine perşembe günü çok şanslı.