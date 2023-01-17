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Büyük İstanbul depremi yakın mı? Ünlü astrolog Dinçer Güner'den bomba yorum

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Büyük İstanbul depremi yakın mı? Ünlü astrolog Dinçer Güner'den bomba yorum

Büyük İstanbul depremi için uzmanların uyarısı devam ederken depremin yakın olduğu söylentileri dolaşıyor. Peki büyük İstanbul depremi ne kadar yakın? Ünlü astrolog Dinçer Güner İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Büyük İstanbul depremi yakın mı? Ünlü astrolog Dinçer Güner'den bomba yorum

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin önceki akşamki konuğu astrolog Dinçer Güner oldu.

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Büyük İstanbul depremi yakın mı? Ünlü astrolog Dinçer Güner'den bomba yorum

 Güner, büyük İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu ve şunları şöyledi:

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Büyük İstanbul depremi yakın mı? Ünlü astrolog Dinçer Güner'den bomba yorum

İlgili görüşümü paylaşmak istemem. Biraz da mesleki demlenme ile olan bir şey bu. Söylememin bir faydası yoksa söylemek de istemiyorum.

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Büyük İstanbul depremi yakın mı? Ünlü astrolog Dinçer Güner'den bomba yorum

Bir, kesin değil, iki yüksek oranda olacak diyelim, ne yapacak nereye kaçacak, ne yapacak insanlar? 

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