Büyük İstanbul depremi yakın mı? Ünlü astrolog Dinçer Güner'den bomba yorum
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Büyük İstanbul depremi için uzmanların uyarısı devam ederken depremin yakın olduğu söylentileri dolaşıyor. Peki büyük İstanbul depremi ne kadar yakın? Ünlü astrolog Dinçer Güner İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin önceki akşamki konuğu astrolog Dinçer Güner oldu.
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Güner, büyük İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu ve şunları şöyledi:
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İlgili görüşümü paylaşmak istemem. Biraz da mesleki demlenme ile olan bir şey bu. Söylememin bir faydası yoksa söylemek de istemiyorum.
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Bir, kesin değil, iki yüksek oranda olacak diyelim, ne yapacak nereye kaçacak, ne yapacak insanlar?
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