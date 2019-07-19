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Kahramanmaraş'ı korkutan deprem

Kahramanmaraş'ı korkutan deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 19.47'de oluşan depremde hasar meydana gelmezken ilçede vatandaşlar sokağa çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nca, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 3.7 büyüklüğündeki depremin saat 19.47'de meydana geldiği açıklandı.

Çevre illerden de hissedilen depremin yerin 12.11 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Deprem nedeniyle hasar oluşmadı.

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