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PKK'nın dağ kadrosundaki terörist tutuklandı

PKK'nın dağ kadrosundaki terörist tutuklandı

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'nın dağ kadrosunda yer aldığı ve eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Sait D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'nın deşifresine yönelik başlatılan çalışmalar sonucu, Türkiye'ye eylem amaçlı girdiği ve örgütün dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen Sait D., Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Sait D., bugün adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Demir, tutuklandı.

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