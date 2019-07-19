Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki son halini paylaştı

Başak Demirtaş, Edirne'de tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın son halinin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Selahattin Demirtaş, kendisini cezaevinde ziyaret eden Başak Demirtaş aracılığıyla yeni bir resim yolladı.

"Çok moralli ve iyi gördüm"

Ziyaret sonrası Başak Demitaş, sosyal medya hesabından Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını yayınladı. Demirtaş paylaşımına, "Az önce ziyaretten çıktım. Bütün hukuksuzluğa ve adaletsizliğe rağmen Selahattin'i çok moralli ve iyi gördüm. Hepinize çok selamları vardı" notunu düştü. Demirtaş bu paylaşımından sonra "Bize de bir sürprizi vardı :)" diyerek, Selahattin Demirtaş'ın çizdiği yeni resmi paylaştı.