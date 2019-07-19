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İran, İngiliz bandıralı tankere el koydu

İran, İngiliz bandıralı tankere el koydu

İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiliz bandıralı bir tankere el koyduklarını açıkladı. Petrol sevkiyatı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda bir süredir ABD ile İran arasında gerginlik yaşanıyordu.

İRAN Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoydu. Bugün İngiltere'nin kolonisi olan Cebelitarık Özerk Yönetimi Suriye'ye yönelik ambargoyu ihlal ederek petrol taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da durdurulan İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Stena Impero adlı İngiliz petrol tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Birinci Bölge Birliği tarafından durduruldu."

Söz konusu tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için İran kıyılarına çekildiği bildirildi.

İlk tanker krizi

Öte yandan İngiltere'nin kolonisi olan Cebelitarık Özerk Yönetimi'nde Yüksek Mahkeme, Suriye'ye yönelik ambargoyu ihlal ederek petrol taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da durdurulan İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

Cebelitarık Başsavcısı Michael Llamas, basına yaptığı açıklamada, "Grace 1" adlı tankeri alıkoyma süresinin Yüksek Mahkeme'de bu sabahki oturum sonrası 15 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti.

Cebelitarık Özerk Yönetimi Başkanı Fabian Picardo'nun iki gün önce Londra'da İran yönetiminden üst düzey yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından Yüksek Mahkeme'nin bu yönde karar vermesi dikkati çekti.

Picardo, söz konusu görüşmenin, tüm yasal gereksinmelerin karşılanmasından sonra "Grace 1" gemisinin serbest bırakılması açısından yapıcı ve olumlu geçtiğini açıklamıştı.

Cebelitarık'ın alıkoyduğu tanker

Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için sonuçları olacağı açıklamasını yapmıştı. 

İngiltere Savunma Bakanlığı da İran'a ait 3 teknenin Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüklerini açıklamıştı.

Bakanlık, İngiliz savaş gemisinin İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiğini belirtmişti.

İran ise İngiliz petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

Cebelitarık Özerk Yönetimi, ayrıca "Grace 1" gemisinin kaptanının da aralarında olduğu mürettebattan Hint vatandaşı 4 kişiyi tutuklamıştı. 
İran yönetimi, "Grace 1" ve tutukluların bir an önce serbest bırakılmasını istiyor.

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