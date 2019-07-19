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Davutoğlu'ndan gazetecilerin işine son verilmesi hakkında açıklama

Davutoğlu'ndan gazetecilerin işine son verilmesi hakkında açıklama

Ahmet Davutoğlu, Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'ın RS FM'deki programlarına son verilmesinin ardından açıklama yaptı.

Sputnik’in radyosu RS FM’de, gazeteciler İsmail Saymaz ve Akif Beki ile “Söylemesi Bizden” programını yayınlayan Yavuz Oğhan’ın programlarına, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile yapılan söyleşi sonrası son verildi. Ahmet Davutoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Davutoğlu'nun açıklaması şöyle oldu:

''Dün benimle mülakat gerçekleştiren üç basın mensubu @yavuzoghan @makifbeki ve @ismailsaymaz ‘ın programlarına son verilmesinden büyük üzüntü duydum.

Kendileri sadece gazetecilik yaptılar. Bu kararın hiç bir izahı yok. Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapı açacak, susmayacağız.''

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