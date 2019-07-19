Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı Lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri yeni transfer Vedat Muriç kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Dereağzı Tesisleri'nde Bursaspor ile karşılaştı. Yeni transferler Vedat Muriç ve Max Kruse'nin ilk 11'de başladığı maçta gülen taraf 2-0 ile Fenerbahçe oldu. Sarı Lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Vedat Muriç kaydetti.

Kosovalı golcü Muriç, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta 2 gol atmayı başardı.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı planlaması şu şekilde:

22 Temmuz Pazartesi: Fenerbahçe - Wolfsburg

25 Temmuz Perşembe: Fenerbahçe - Hertha Berlin

30 Temmuz Salı: Fenerbahçe - Bayern Münih

31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid

7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari

11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)