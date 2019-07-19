Pençe Harekatı'nda ele geçirilen terör örgütünün silah ve mühimmatları imha edildi

Ayrıca 15 kilogram amonyum nitrat, 90 el bombası fünyesi, bir Pulsar marka termal dürbün, 12 Keskin Nişancı Silahı (KNS) dürbünü, 3 Zagros Keskin Nişancı dürbünü, bir 8x30 büyütme el dürbünü, 5 Lazer Mesafe Ölçme Cihazı, iki rüzgar ölçüm cihazı, bir nem ölçme cihazı, üç kalibrasyon cihazı, 44 AK-47 piyade silahı şarjörü, altı M16 şarjörü, 24 KNS şarjörü, dört gaz maskesi ve filtresi, 51 fıçı mazot ve benzin, 6 büyük tüp, 12 silah bakım spreyi, çeşitli hafıza kartları ve elektronik cihaz ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.