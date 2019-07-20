HABER /  DÜNYA

Oliver Stone Putin'den kızı için vaftiz baba olmasını istedi

Oliver Stone Putin'den kızı için vaftiz baba olmasını istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ünlü ABD'li yönetmen Oliver Stone'un kızının vaftiz babası olabilir.

Putin, Stone’a verdiği son röportajda, Ukraynalı politikacı Viktor Medvedçuk’un kendisinden kızının vaftiz törenine katılmasını istediğini anlattı. Rus lider, "Ortodoks Kilise’mizde böyle bir teklifi geri çevirmek olmaz" diyerek, 'vaftiz baba olmanın her zaman çok büyük bir onur' olduğunun altını çizdi.

Bunu duyan Stone, "Öyleyse sizden, benim kızımım da vaftiz babası olmanızı isteyeceğim" dedi.

Rus lider, Stone'un kızının Ortodoks olup olmadığını sorunca da ABD'li yönetmen, "Yaparız" esprisini yaptı. Putin, "Ona sormak lazım" diye ekledi.

Stone, kızının inançlı olduğunu ve Hıristiyan geleneğine uygun büyüdüğünü anlattı.

Putin, Stone'un kızının kaç yaşında olduğunu sorunca ABD'li yönetmen, kızının 22 yaşında olduğunu söyledi.

Yönetmen ayrıca Putin'e, kaç çocuğun vaftiz babası olduğunu sordu. Rus lider, tam sayı vermedi, sadece sayılarının çok az olduğunu belirtti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
Afrika Uluslar Kupası'nı Cezayir kazandı
Afrika Uluslar Kupası'nı Cezayir kazandı
Hamile eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı, Bebeği ölü doğdu
Hamile eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı, Bebeği ölü doğdu
Merih Demiral'a Çin'den vize çıkmadı!
Merih Demiral'a Çin'den vize çıkmadı!
UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi! Men cezası yok
UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi! Men cezası yok
Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar
Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti
Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti
Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi
Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi
Davutoğlu'ndan gazetecilerin işine son verilmesi hakkında açıklama
Davutoğlu'ndan gazetecilerin işine son verilmesi hakkında açıklama
Putin'e börek gönderen Bursalı usta, kargonun ulaşmasını bekliyor
Putin'e börek gönderen Bursalı usta, kargonun ulaşmasını bekliyor
Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere "Türkiye" daveti
Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere "Türkiye" daveti
2019 okul yaşı kaç oldu ilkokula kaç aylık çocuklar başlayacak?
2019 okul yaşı kaç oldu ilkokula kaç aylık çocuklar başlayacak?
Yorumlar