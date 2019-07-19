UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi! Men cezası yok

UEFA'nın, Fenerbahçe'ye Avrupa'dan men cezası vermeyeceği öğrenildi. Sarı lacivertli kulübe, Finansal Fair-Play çerçevesinde çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Sarı lacivertli yöneticilerin kararı incelediği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin merakla beklediği UEFA kararı belli oldu. UEFA, Fenerbahçe'ye men cezası vermedi ve çeşitli yaptırımların uygulanmasını zorunlu kıldı.

UEFA'nın Finansal Fair Play soruşturması çerçevesinde sarı lacivertli ekibe sadece çeşitli yaptırımlar uygulayacağı açıklandı.

İşte UEFA'nın Fenerbahçe'ye uygulayacağı yaptırımlar

UEFA, Fenerbahçe'ye 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında elde edeceği gelirden 2 milyon euro'luk kısmını kesecek.

Fenerbahçe'ye UEFA organizasyonlarında 23 futbolcu kısıtlaması getirildi.

UEFA, Fenerbahçe'ye 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında pozitif transfer bakiyesi (Aldığından çok satması gerekiyor) zorunluluğu getirdi. Bu kurala uyulmaması halinde yeni transferler 23 kişilik kadroya yazılamayacak.

Fenerbahçe, mevcut borcunu 15 Ekim 2019'a kadar yapılandırırsa, UEFA tarafından verilen 2 milyon euroluk ceza 1 milyon euroya indirilecek.

Fenerbahçe Kulübü, UEFA'dan ceza almamak için Fener Ol kampanyası yapmıştı. Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan'da başlayan "Fener Ol" kampanyasında toplanan paranın şu ana dek 150 milyon liraya yaklaştığını açıklamıştı.

1,5 milyondan fazla sms atıldı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, kampanyanın başlamasından bugüne destek SMS'lerinin sayısının da 1 milyon 640 bini geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Fener Ol" kampanyasının Türkiye'de bugüne kadar yapılan birçok kampanyayı geride bıraktığına vurgu yapılırken, "Fener Ol kapsamında Sayın Acun Ilıcalı ve Sayın Ferit Faik Şahenk'in katkılarıyla TV8 ve Star TV'de WinWin projesinin yayınları yapıldı ve kampanyaya destek zirve noktasına ulaştı. Tüm sezon Fenerbahçe'ye desteğini göstererek sezon formalarını alan taraftarlar, WinWin özel etkinliğinde 125 binden fazla 'İz Bırakanlar Triko Forma' ile kampanyaya katkıda bulundu. WinWin projesinin sonunda noter huzurunda düzenlenen çekilişle SMS atan taraftarlar arasından 5 ev, 20 araba sahiplerini buldu. Talihliler arasından sadece bir SMS atan taraftarlar da ev ve araba gibi büyük ödüllerden birini kazanmayı başardı. WinWin kapsamında verilecek 5 bin hediyeyi kazanan isimler 29 Haziran'da Fenerbahçe web sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklanacak." ifadelerine yer verildi.

Fener Ol kapsamında gerçekleşen ve 12 Mayıs tarihinde başlayan WinWin etkinliğinin 22 Haziran'da sona erdiği hatırlatılırken, "Fener Ol" kampanyasının ise 1 yıl boyunca farklı etkinliklerle süreceği kaydedildi.