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Adana'da maganda kurşunu! Düğünde kan aktı

ADANA'da sokak düğünündeki kavgada silahlar konuştu. Mermilerin isabet ettiği 11 yaşındaki Eren Çinçik yaşamını yitirdi, 15 yaşındaki Mustafa Soyarslan ise yaralandı.

Akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'ndeki sokak düğününde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi, tabanca ile kalabalığın üzerine rast gele ateş açtı. Bu sırada kalabalık içinde bulunan Eren Çinçik başından, Mustafa Soyarslan (15) omzundan yaralandı. Silahı kullanan şüpheli ise kaçtı.

Çocuk kurtarılamadı

İhbar üzerine yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çinçik, buradan Kozan Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Çinçik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis harekete geçti

Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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