MSB: Irak'ın Metina bölgesindeki hava harekatında 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

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