HABER /  GÜNCEL

Ankara'da TIR'ın altına giren kamyonet sürücüsü feci şekilde can verdi!

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da kamyonetiyle TIR'ın altına giren şoför Seyit Kılıç, otomobil içinde sıkışarak feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyit Kılıç yönetimindeki 06 AEF 350 plakalı kamyonet, Esenboğa Havalimanı yönünde ilerlediği sırada henüz belirlenmeyen bir nedenle sürücünün kontrolünden çıkarak, sağ şeritte ilerleyen Ö.Ç.'nin kullandığı 35 KB 2527 TIR'a arkadan çarptı. Kılıç, çarpmanın şiddetiyle TIR dorsesinin altında kalan kamyonette sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kılıç'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis, bir kısmı trafiğe kapanan yolda araç geçişinin tek şeritten kontrollü sağlanması için önlem aldı. Kılıç'ın cansız bedeni, belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırılırken, TIR şoförü Ö.Ç. gözaltına alındı.



GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Teröristlerde Alman malı tanksavar çıktı Alman ordusundan yanıt geldi
Teröristlerde Alman malı tanksavar çıktı Alman ordusundan yanıt geldi
Adana'da maganda kurşunu! Düğünde kan aktı
Adana'da maganda kurşunu! Düğünde kan aktı
Depoları doldurmayı unutmayın! Benzin ve motorine indirim
Depoları doldurmayı unutmayın! Benzin ve motorine indirim
Oliver Stone Putin'den kızı için vaftiz baba olmasını istedi
Oliver Stone Putin'den kızı için vaftiz baba olmasını istedi
İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
Afrika Uluslar Kupası'nı Cezayir kazandı
Afrika Uluslar Kupası'nı Cezayir kazandı
ÖNCEKİ HABERLER
Hamile eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı, Bebeği ölü doğdu
Hamile eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı, Bebeği ölü doğdu
Merih Demiral'a Çin'den vize çıkmadı!
Merih Demiral'a Çin'den vize çıkmadı!
UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi! Men cezası yok
UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi! Men cezası yok
Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar
Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar
Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti
Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Bursaspor'u 2-0 mağlup etti
La Casa De Papel 3. sezon Berlin sürprizi yaşıyor mu izleyen şok oldu!
La Casa De Papel 3. sezon Berlin sürprizi yaşıyor mu izleyen şok oldu!
Yorumlar