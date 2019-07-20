Nazlı Çelik kızı ile fotoğraf paylaştı! Şeytana uymuşsun diyerek topa tuttular!
Başarılı haber sunucusu Nazlı Çelik, sosyal medya hesabından kızı ile fotoğrafını paylaştı ve olanlar oldu. Bazı sosyal medya takipçileri Çelik'i topa tuttu.
Star Tv ekranlarının başarılı haber spikeri Nazlı Çelik, yaz sezonunu fırsat bilerek ailesiyle beraber tatile çıktı. Ailesiyle tatil için Ayvalık'ı tercih eden Çelik, Şeytan Tepesi'ne çıktı ve kızı ile oradan çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Nazlı Çelik'in yaz nedeniyle tatil beldesinde tercih ettiği şort ise başına bela oldu. Çelik'in kızı ile de paylaştığı fotoğraflarda şortuna takılan birçok kişi olumsuz yorum yağmuruna tuttu.
Ünlü spikere 'Şeytana uymuşsunuz', 'Lütfen şeytanın yolundan çıkın' gibi birçok eleştiri geldi. Çelik'in günlerce önce paylaştığı fotoğraflar gelen kötü yorumlardan dolayı günler sonra gündeme geldi.
Nazlı Çelik'in bu kadar olumsuz ve hakaret içeren yorumlarını fark eden hayranları ise olumsuz yorumlara karşı cephe aldı.