Ahmet Hakan kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimleri topa tuttu!

"Trabzon Valiliği’nin bu kafasıyla kazanan hep faşizm olacaktır" başlığıyla yayımlanan yazıda Ahmet Hakan, "Laiklik İslamo-faşistlerin zorbalıklarının önüne geçilmesi için şart" ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, muhafazakâr camiadaki bazı isimlerin diğer isimler üzerinde tahakküm kurarak anlama ve yorumlama hakkını gasp etmeye çalıştığını söyledi.

Hakan, laikliğin bu nedenlerle gerekli olduğunu söyleyerek, "Laiklik işte tam da bu İslamo-faşistlerin zorbalıklarının önüne geçilmesi için gerek şart" ifadesini kullandı.

Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bunlara kalsa..."

Mustafa İslamoğlu’nun, Caner Taslaman’ın, Abdülaziz Bayındır’ın, Edip Yüksel’in, Mehmet Okuyan’ın, Mustafa Karataş’ın, İsrafil Balcı’nın... İslam’ı anlama ve yorumlama hakkını zorla ve zorbalıkla ellerinden almaya çalışanlar var. Bunlara kalsa... İslam’ı anlama ve yorumlama hakkı... Sadece ve sadece Cübbeli Ahmet, Nurettin Yıldız gibilere tanınmalı. Laiklik işte tam da bu İslamo-faşistlerin zorbalıklarının önüne geçilmesi için gerek şart.

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