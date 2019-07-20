FETÖ'cüler tövbe eder mi? Hüseyin Gülerce'den dikkat çeken yazı

Star yazarı Hüseyin Gülerce, gündeme getirilen FETÖ tepe yönetimini tövbe etmeye zorlanması önerisiyle ilgili olarak, "FETÖ’cüler ancak talimatla tövbe ederler..." dedi.

Yazar Ahmet Taşgetiren'in yaşanan acıların ve mağduriyetlerin son bulması adına FETÖ'cülere tövbe etmeyi gündeme getirmesi tartışma konusu oldu. FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonlarına kadar bu yapının içinde önemli görevler üstlenen Hüseyin Gülerce, tövbe önerisini gerçekçi bulmadı.

Yüzde 95'i pişman değil iddiası

Bugünkü köşesinde tövbe konusunu ele alan yazar, kendi bulunduğu ilde tanıdığı insanların yüzde 95'inin 15 Temmuz darbe girişimine rağmen pişmanlık duymadığını yazdı.

15 Temmuz sonrası operasyonlar

"Mahrem imamlar”ca ankesörlü telefonlardan aranan TSK mensuplarına yönelik operasyonlara değinen Gülerce, gözaltına alınanların sayısının 15 Temmuz darbe girişimine katılanların 3 katı olduğuna dikkat çekti.

"Yargı, böyle bir ihtimal karşısında, pişman olmamışların ne yapacağını kestirebilir mi?" diyen soran Gülerce, bunların beyninin Pensilvanya’dan gelen talimatlara göre çalıştığını yazarak şöyle devam ediyor:

Merhamet avcılığına soyunmasın

Kimse bu gerçekleri ikinci plana atacak bir merhamet avcılığına soyunmasın. Mağduriyetlere karşı çıkalım tamam, bunun yanında şunu da unutmayalım.

Fetullah Gülen ölmeden bunlar pişmanlık itirafında bulunmazlar. “Yanılmışız, kimin, kimlerin arkasından gitmişiz, yazıklar olsun bize” demezler. Tövbe etmezler.

Pişman olsalardı, tövbe etselerdi 15 Temmuz’u gördükten sonra pişman olurlar, tövbe ederlerdi. Üç sene sonra inanınız, bugün pişmanlık izhar etseler, tövbe etseler; bu da Pensilvanya’nın yeni bir taktiği icabı talimatla olur… "

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