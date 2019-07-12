FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks yaşamına bakın AA görüntüledi

Evinin bedeli 3 milyon dolarŞükür’ün halen ailesiyle ikamet ettiği evinin bedelinin, bölgedeki emlak değerleme sitelerine göre 3 milyon dolar olduğu görülüyor. Eylül 2015’ten bu yana kiralanmış olduğu anlaşılan evin aylık kirası ise 6 bin 850 dolar olarak gözüküyor.