FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün lüks yaşamına bakın AA görüntüledi
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür’ün ABD’nin San Francisco kentindeki yaşamı, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.
19 Kasım 2015’de ABD'ye giden Şükür’ün, lüks yaşamı dikkat çekiyor. Şükür, kentin önemli merkezlerinden Palo Alto’nun en işlek caddesi University Avenue yakınında “tuts Bakery-Cafe” isimli bir kafe-restoran açmış. Şükür’ün kafesinin bulunduğu lüks bölgede birçok ünlü isim otururken yakınlarında ise Apple gibi birçok teknoloji şirketinin ofis ve satış mağazalarıyla Stanford Üniversitesi gibi önemli merkezler de bulunuyor.
Eşi Beyda Şükür’le birlikte kendisinin de işleriyle ilgilendiği görülen kafenin menüsünde pasta ve börekten kahvaltı çeşitlerine, ev yapımı köfteden salata çeşitlerine kadar farklı ürünler yer alıyor.
Evinin bedeli 3 milyon dolarŞükür’ün halen ailesiyle ikamet ettiği evinin bedelinin, bölgedeki emlak değerleme sitelerine göre 3 milyon dolar olduğu görülüyor. Eylül 2015’ten bu yana kiralanmış olduğu anlaşılan evin aylık kirası ise 6 bin 850 dolar olarak gözüküyor.
Biri üstü açık, üç lüks arabası varŞükür’ün kirada oturduğu 3 milyon dolarlık evinin yanı sıra lüks arabalara düşkünlüğü de dikkat çekiyor. Hakan Şükür’ün, evi ve kafesinin önünde beyaz renkli son model Lexus ve Mercedes jipler ile Volkswagen binek aracı görüntülendi. Şükür, üstü açık Volkswagen spor arabası ve lüks Lexus jipini kullanırken ailesiyle birlikte AA objektiflerine takıldı.