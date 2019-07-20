HABER /  GÜNCEL

Tunceli'deki 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı

Tunceli'deki 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı

Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin terör örgütü MLKP'nin sözde Türkiye sorumlusu 'Mavi' kategoride yer alan 'Seydo Azad' kod adlı Taylan Kutlar ile yardımcısı 'Gri' kategorideki 'Pirdoğan' kod adlı Hıdır Çallin olduğu tespit edildi.

Tunceli'nin Munzur Vadisi bölgesinde 10 Temmuz günü savaş uçaklarının desteğiyle yapılan operasyonla etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin kimliği belirlendi.

5 teröristin cenazesi kimlik tespiti

Etkisiz hale getirilen 3 teröristin PKK'lı, 2'sinin ise MLKP'li olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, etkisiz hale getirilen 5 teröristin cenazesi kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan incelemede 2 teröristin kimliği belirlendi.

MLKP'nin sözde Türkiye sorumlusu

Kimliği belirlenen teröristlerden birinin MLKP'nin sözde Türkiye sorumlusu İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinin 'Mavi' kategorisinde yer alan ve 1,5 milyon lira ödülle aranan 'Seydo Azad' kod adlı Taylan Kutlar ile yardımcısı 'Gri' kategorideki 300 bin lira ödülle aranan 'Pirdoğan' kod adlı Hıdır Çalli'nin olduğu tespit edildi. Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristin kimliklerinin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sivas'ta deniz olduğu ortaya çıktı! İşte 15 milyonluk kanıt
Foto Galeri Sivas'ta deniz olduğu ortaya çıktı! İşte 15 milyonluk kanıt Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Emekliyi usulsüz çalıştıranlar teşviği faiziyle ödeyecek
Emekliyi usulsüz çalıştıranlar teşviği faiziyle ödeyecek
Belediye başkanı aynı anda kendini müdür olarak atadı! Çift maaş keyfi
Belediye başkanı aynı anda kendini müdür olarak atadı! Çift maaş keyfi
Uzmanı uyardı! Dizilerdeki şiddet okullardaki akran şiddetini artırıyor
Uzmanı uyardı! Dizilerdeki şiddet okullardaki akran şiddetini artırıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay AB'ye meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay AB'ye meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz
Tenekeci'den çok konuşulacak yazı: Mütedeyyin kesimde inceliğin yerini kabalık alıyor
Tenekeci'den çok konuşulacak yazı: Mütedeyyin kesimde inceliğin yerini kabalık alıyor
Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu!
Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu!
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'cüler tövbe eder mi? Hüseyin Gülerce'den dikkat çeken yazı
FETÖ'cüler tövbe eder mi? Hüseyin Gülerce'den dikkat çeken yazı
Ahmet Hakan kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimleri topa tuttu!
Ahmet Hakan kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimleri topa tuttu!
ABD Kongresi'nde "karanlık ruhları kovan" dua!
ABD Kongresi'nde "karanlık ruhları kovan" dua!
MSB: Irak'ın Metina bölgesindeki hava harekatında 3 terörist öldürüldü
MSB: Irak'ın Metina bölgesindeki hava harekatında 3 terörist öldürüldü
Adana'da sahte içkiye yönelik operasyonlar devam ediyor!
Adana'da sahte içkiye yönelik operasyonlar devam ediyor!
Çerkezköy'de alacağını istelen işçi eski müdürünü vurdu!
Çerkezköy'de alacağını istelen işçi eski müdürünü vurdu!
Yorumlar 1 yorum