Londra'dan tatile gelmişti! Bodrum'daki otel havuzunda ölü bulundu

LONDRA'dan hemşirelik eğitimini yeni tamamladıktan sonra Bodrum'a tatile gelen 27 yaşındaki Gülbahar Aslan, konakladığı otelin havuzunda ölü bulundu. Gece geç saatlere kadar eğlenen 05.00 sıralarında otele dönen Aslan'ın havuza girmek istediği ancak kuzeni ve arkadaşlarının engel olduğu belirtildi. Aslan'ın daha sonra havuza gelerek tek başına girdiği düşünülüyor.

Londra'da yaşayan ve tatil için kuzeniyle birlikte Bodrum'un Bardakçı Koyu'ndaki 5 yıldızlı bir otele gelen Gülbahar Aslan, gece kuzeniyle birlikte Gümbet Barlar Sokağı'ndaki bir bara gittiği, saat 04.00'e kadar eğlendiği öğrenildi. Saat 05.00 sıralarında otele dönen Aslan'ın havuza girmek istediği ancak kuzeni ve arkadaşlarının engel olduğu belirtildi. Herkesin odasına döndüğü, Aslan'ın bir süre sonra geri gelip havuza girdiğinin düşünüldüğü bildirildi.

Otelin personeli cesedi buldu

Sabah temizlik için gelen otel personelince havuzda Aslan'ın cesedi bulundu. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Aslan'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Aslan'ın ölüm haberini alan anne ve babası da Türkiye'ye geldi.

Cenazesi memleketinde toprağa verilecek

Gülbahar Aslan'ın cenazesi, Kahramanmaraş'ta cemevinde yapılan törenin ardından Elbistan ilçesine bağlı kırsal Karaçay Mahallesi'nde toprağa verildi. Öte yandan Aslan'a yapılan otopside, ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğünün belirlendiği öğrenildi.





