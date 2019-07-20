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CHP'li Bekaroğlu Davutoğlu'na böyle sordu: Hani pişmanlık, nerede özür?

CHP'li Bekaroğlu Davutoğlu'na böyle sordu: Hani pişmanlık, nerede özür?

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, "Sizin döneminizde muhaliflere yapılanlar ne olacak; hani pişmanlık, nerede özür?" diyerek "Anladınız mı şimdi, muhalif olmak nasıl bi şeymiş? sorusunu yöneltti.

CHP'li Vekil Bekaroğlu, Davutoğlu’nun kendisiyle program yapan üç gazetecinin programların son verilmesinin ardından yaptığı açıklamayı eleştirdi.

"Anladınız mı şimdi, muhalif olmak nasıl bi şeymiş?"

Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Davutoğlu’na kendisinin başbakanlık yaptığı dönemdeki hak ihlallerini ve sansürü hatırlatan Bekaroğlu, şunları söyledi:

Ya... İşte sayın Davutoğlu... Gördünüz değil mi, ne yapıyorlarmış, anladınız mı şimdi, muhalif olmak nasıl bi şeymiş? Peki, sizin döneminizde muhaliflere yapılanlar ne olacak? Hani pişmanlık, nerede özür?

Gazetecilerin işine son verildi

Gazeteciler Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki’nin Rus haber ajansı Spuntik’teki programlarına, yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu’yla görüşmeleri ve YouTube kanallarında yayınlamalarının ardından son verilmişti. Oğhan’ın Sputnik/RS FM’de yaptığı bir diğer program, ‘Bi De Bunu Dinle’ de yönetim tarafından sonlandırılmıştı. Yaşananların ardından 3 yılı aşkın süredir sabahları Spuntik’te program yapan Zafer Arapkirli de yayınla yollarının ayrıldığını duyurmuştu.

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