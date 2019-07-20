Mansur Yavaş'ın göreve getirdiği Köylüoğlu istifa etti!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş'ın göreve getirdiği İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu,"Tercihin ilk sebebi, partili sıfatları değil, profesyonellikleridir. İstifa gerekçem liyakata olan inancımdır" diyerek istifa etti.

Yavaş'ın döneminde belediye bünyesindeki BELPLAS şirketinin yönetim kurulu üyeliğine getirilen Faruk Köylüoğlu, danışman olarak göreve İyi Parti eski yöneticilerini getirmek istedi. Mansur Yavaş'ın bu duruma itiraz etmesi üzerineyse Köylüoğlu, görevinden istifa etti.

Faruk Köylüoğlu, belediyenin yol çizgilerini üreten ve ilaçlama işlerini yapan BELPLAS şirketinin Yönetim Kurul Başkanı oldu. Köylüoğlu, seçimlerde Mansur Yavaş için çalışan İyi Parti eski il yöneticilerinden Nafiz Atak, Nadir Çetinkaya, Evrim Kızıldemir'in de aralarında bulunduğu kişileri danışman olarak görevlendirmek istedi. Bu görevlendirmeyi Mansur Yavaş kabul etmeyince Faruk Köylüoğlu da yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"İstifa gerekçem liyakata olan inancımdır"

Köylüoğlu yaptığı açıklamada, "İstifa gerekçem liyakata olan inancımdır. İyi Parti kadrolarında, görevini layıkıyla yerine getirecek profesyoneller var. Ve kendilerini tanıdığım için, tercihimi bu yönde yapmak istemem de gayet doğaldır. Ölçü, partili kimliği değil, başaracaklarına olan inancımdır. İstifam, Sayın Mansur Yavaş'ın bizim için bir kıymet olduğu gerçeğini değiştirmez" dedi.

Köylüoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BELPLAS şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa ettiğim doğrudur. İstifa gerekçem, İyi Parti olarak ilk günden bu yana vurguladığımız 'liyakat' zorunluluğudur. Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, hem bizler hem de Ankaralılar için bir kıymettir. Bu kıymete sahip çıkmaya ve her tür desteği vermeye devam edeceğimizi peşinen ifade etmek isterim. Ancak bir şirketi ya da kuruluşu yönetmek, profesyonel bir bakış ister. Profesyonelliğin aradığı ilk kriter ise 'liyakat'tir. Ben bir iş insanıyım. Kendi şirketimde uyguladığım ve sonuç aldığım profesyonelliği, devlet kurumunda görev aldığım taktirde de uygulamak istemem gayet doğaldır.

"Tercihin ilk sebebi, partili sıfatları değil, profesyonellikleridir"

"Yönetim Kurulu Başkanı olarak hedefim, yakın tanıdığım ve liyakatine inandığım isimleri göreve getirerek, BELPLAS şirketini geliştirmek ve Ankaralılara kazandırmaktı. Dolayısıyla, BELPLAS'taki yenilenme çalışmalarında öncelikli tercihim, liyakatine kefil olduğum insanlardı. İyi Parti kadrolarında, bu liyakata sahip birçok yol arkadaşımız var. Ancak tercihin ilk sebebi, partili sıfatları değil, profesyonellikleridir. Dolayısıyla bunun particilikle, partizanlıkla bir ilgisi yoktur.

"Bu tercihin, yıllardır devlet yönetimine hakim olan ve mücadele ettiğimiz 'partizanlık' ile karıştırılması gerekir. 'Sorumluluk' alan tüm yöneticilerin, liyakatine inandıkları kadrolarla çalışmak gibi bir hakkı var. Bu aynı zamanda da başarının anahtarıdır. 'Başaramayacaksam' o koltukta oturmanın anlamı olmadığına inanırım. Ankaralılara verilmiş sözümüz var ve bu sözü yerine getirebilmek için de öncelikle doğru isimlerle, doğru yöntemlerle çalışma gerekliliğine inanırım. Yetkisiz sorumluluğun da, başarının en büyük düşmanı olduğu gerçeğini bilirim. Bu nedenle, BELPLAS'taki yeniden yapılanma çalışmalarında, yönetim anlayışından doğan farklılık, beni böyle bir karar almaya yöneltti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, benim için hem bir Başkan, hem de bir dosttur. Her iki vasfı da bakidir. Elimden gelen desteği vermeye çalışacağımı da kamuoyuna saygıyla bildiririm.”