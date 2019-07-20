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İstanbul Boğazı'nda yanan tekneden, yolcular denize atlayarak kurtuldu

Üsküdar açıklarında bir teknede yangın çıktı. Yolcular, denize atlayarak kurtulurken kıyıya çekilen tekne itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul Boğazı'nda yanan tekne, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Üsküdar açıklarında yanan teknenin görüntülerini vatandaşlar korku dolu anlarla izlerken görgü tanıklarının haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Yolcular denize atladı

Üsküdar açıklarında bir teknede saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Teknedekiler son anda denize atladı. Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından tekne kıyıya çekildi. Kıyıya çekilen tekneye burada itfaiye ekipleri de müdahale etti. Alev alev yanan tekne söndürülürken itfaiyenin çalışması devam ediyor. Teknede 8 kişinin olduğu iddia edildi.

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