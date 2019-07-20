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Özhaseki'den tartışma yaratacak benzetme: CHP Hitler'in taktiğini tutturdu

Özhaseki'den tartışma yaratacak benzetme: CHP Hitler'in taktiğini tutturdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki CHP'yi kastederek, "Hitler'in propaganda bakanının 'çok yalan söyleyin ve ısrar edin' taktiğini tutturdular" ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir otelde düzenlenen ‘Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı’nda konuştu. Özhaseki, toplantıda belediyeciliğin tarihini ve belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini anlattı.

"Çok yalan söyleyin ve ısrar edin taktiği"

Özhaseki, belediyeciliğin zorlayarak yapılacak iş olmadığına işaret etti. Özhaseki, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için, “Bir FETÖ operasyonu ile işbaşına gelen Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal’ın eski söylemlerini bir anda bıraktı. ‘Laiklik, Cumhuriyet elden gidiyor’ gibi şeyler söylemiyorlar” dedi.

Özhaseki, Adolf Hitler’in Propaganda Bakanı Joseph Goebbles’i kastederek şöyle devam etti: Hitler’in propaganda bakanının ‘çok yalan söyleyin ve ısrar edin’ taktiğini tutturdular ve bunun neticesinde milletin gözünü boyayarak bazı yerlerde işbaşına geldiler. Çok şükür aramızda çok farklar var ama bazı yerlerde ne yazık ki bu taktiğe inanıldı. Belediyecilik tarihinde CHP çöp, çukur, çamur ve militan kadrolarla anılır. Belediye seçimleri öncesinde ‘biz hiçbir arkadaşı işten çıkarmayacağız’ dediler ve sözlerinde durmadılar, yüzlerce insanı işten çıkardılar. Algı operasyonlarıyla şimdi kendilerini pazarlamak ve parlatmakla meşguller.

"HDP’li belediyelerin neredeyse hepsi sıfır"

Özhaseki, HDP’li belediyelerin mali durumu için de konuştu. Özhaseki şöyle devam etti: Bir de HDP’miz var. Nasıl bir mantıkla hareket ettiklerinin farkındasınız, hizmet umurlarında değil. Kafalarındaki bölücülüğe yol açmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kanunda personel giderleri bütçenin yüzde 30’unu aşamaz diyor. HDP’li belediyeler kayyuma geçtiklerinde Hakkari’de yüzde 67,8, Iğdır’da yüzde 91,8, Sur’da yüzde 81,8 personel giderleri var. Geriye hizmet kalmıyor. Yatırım bütçelerine bakıldığında Van’da yüzde 6,2, Yüksekova’da 2,1, Hani’de yüzde sıfır görünüyor. Öz kaynaklara bakıldığında HDP’li belediyelerin hepsi neredeyse sıfır.” 

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