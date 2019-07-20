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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un eşini ve Tunceli'de şehit olan kardeşler Ayaz ve Nupelda'nın ailelerini arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un eşi Yasemin Akkuş'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un eşi Yasemin Akkuş'u telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a Allah'tan rahmet, tüm aile üyelerine baş sağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, şehidin kanının yerde kalmayacağını ve teröristlere en ağır şekilde karşılık verileceğini de vurguladığı öğrenildi

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