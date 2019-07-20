Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış, ABD’nin Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkarması ve Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

ABD’nin Türkiye’yi F-35 savaş uçağı projesinden dışlama eğiliminin mantıksızlığı AB karar vericilerine izah edildi.

Brüksel'in AB konularını ele alan tek dergisi New Europe haber sitesinde Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış tarafından kaleme alınan “Teknik sorunlar siyasi kriz doğurmamalı” başlıklı bir makale yayınladı.

Abd bahane ediyor

ABD’nin, F-35 uçak projesinin Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri ile uyum sorununu bahane ettiğini belirten Bağış, Başkan Trump’un Osaka’daki G-20 zirvesinde yaptığı açıklamayı hatırlatarak, Patriot hava savunma sistemlerini satmayarak Obama yönetiminin Türkiye’yi adeta S-400 Rus sistemini almaya mecbur bıraktığını, şimdi de teknik bir çözümle giderilebilecek bir meseleyi siyasi krize çevirdiğini savundu.

ABD’nin bu tür kararları alırken stratejik değerlendirme yapıp yapmadığını ve Amerika’lı yönetim mercilerinin Türkiye’nin ulusal çıkarlarını korumak için farklı alternatifleri değerlendirme potansiyelini görüp görmediklerini sorgulayan makale geçmişte Yunanistan, Bulgaristan ve Slovakya gibi NATO üyesi ülkelerin de Rus S-300 sistemi kullandıklarının ve siyasi kriz oluşmadığının altını çizdi.

'ABD'nin türkiye'yi kaybetme lüksü yok'

Doğunun en batılı, Batının da en doğulu ülkesi konumundaki Türkiye’yi kaybetme lüksü olmadığını çok iyi bilen ABD’nin Kore savaşından bu yana tüm küresel çatışmalarda yanında duran değerli bir müttefikini zor durumda bırakmaması gerektiğinin vurgulayan Bağış, ilgili ülke liderlerinin teknik soruna teknik bir çözüm bulacaklarına olan umudunu kaydetti.