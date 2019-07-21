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Konya'da iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Konya Şekerciler Alt Geçidi'nde meydana gelen iki aracın karıştığı feci kazada biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçicinde, 42 ACM 965 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen ve iki aracın karıştığı feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında araçta sıkışan ve hayatını kaybeden vatandaşları itfaiye ekipleri yoğun uğraşlarla sıkıştıkları yerden çıkarttı. Çok sayıda ambulans olay mahalline sevk edilirken, kazada biri çocuk 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazanın haber edilmesiyle birlikte 4 ayrı 112 ekibi olay mahalline sevk edildi ancak feci kazadan kurtulan olmadı.


7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Acil müdahale ekiplerinin çabaları sonuç vermezken, olay mahallinde 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

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Konya'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 ölü
Foto Galeri Konya'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 ölü Galeriye Gözat
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