Konya'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 7 ölü
Konya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var! Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.
Son dakika! Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
Konya Şekerciler Alt Geçidi'nde meydana gelen iki aracın karıştığı feci kazada biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
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23:20 sularında gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçicinde, 42 ACM 965 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen ve iki aracın karıştığı feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti.
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Kaza sonrasında araçta sıkışan ve hayatını kaybeden vatandaşları itfaiye ekipleri yoğun uğraşlarla sıkıştıkları yerden çıkarttı
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