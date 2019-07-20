Türk diplomat Köse'yi şehit eden teröristler nerede yargılanacak?

Erbil'de Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen ve aralarında HDP Milletvekilinin ağabeyi Mazlum Dağ'ın da bulunduğu 4 terörist yakalandı. Erbil Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan teröristlerin ise nerede yargılanacağı merak konusu oldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ ile 3 teröristin yakalandığını duyurdu.

Şehit edilen diplomatın Türk olmasının yanı sıra saldırıya katılan teröristlerden birinin de Türk olması ortaya 'Hukuki süreç nasıl işleyecek?'sorusunu çıkardı.

Yeni Şafak'tan Sertaç Aksan'ın haberine göre Ankara, teröristin Türkiye'de yargılanması için talepte bulunacak. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Irak ve Türkiye arasında bu yönde bir anlaşma olup olmamasının bu konuda çok da önemli olmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Kuran, şunları söyledi:

İADELERİ İSTENECEK

"İlk etapta Türkiye yakalanmaları halinde faillerin iadesini ve yargılamalarının ülkemizde yapılmasını isteyecektir.

Sonuçta uluslararası hukukun Türkiye'ye tanıdığı bir haktan söz ediyoruz. Tabi olay Irak'ta gerçekleştiği için Iraklı yargı makamlarının da yetkisi var. Burada 'yarışan yargı' durumu söz konusu. Onlar da 'Bizim egemenlik alanımızda oldu bu saldırı. O nedenle biz yargılayalım' diyebilir.

Ancak unutulmaması gereken bir nokta var. Şehit edilen kişi diplomatik statüsü olan biri. Türkiye bu gerçekten yola çıkarak uluslararası hukukun kendisine tanıdığı imkanlardan sonuna kadar faydalanacaktır.

'Faile göre şahsilik' ve 'Mağdura göre şahsilik' ilkeleri var hukukta. Bu saldırıda ölen de öldüren de Türk. Yani Türkiye her iki açıdan da yargılama yetkisine sahip. Bu nedenle teröristin yakalanması halinde Türkiye'ye iadesi ve Türk yargısınca hukuk önünde cezalandırılması söz konusu."