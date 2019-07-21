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Diyarbakır'da bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Merkez Bağlar ilçesinde polisin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren PKK'lı terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde polisin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren bir  PKK'lı terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Sento Caddesi eski havalimanı kavşağı civarında terör örgütü PKK mensubunun bir apartmanın en üst katında bulunan evde saklandığı ihbarını değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özel Hareket polislerince eve operasyon düzenlendi. 

Operasyonda polislerin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Bir özel harekat polisi ise yaralandı.

Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Ev sahibi karı koca ekiplerce gözaltına alınırken, bölgedeki güvenlik önlemi artırıldı.

Öte yandan Ağrı bölgesinde ise icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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