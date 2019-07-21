HABER /  DÜNYA

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan'a çağrı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan'a çağrı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere yönelik, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum" dedi.

Miçotakis, hükümet programının görüşüleceği Meclis Genel Kurulunda konuşma yaptı. "Öfkeli bir retorikten uzak durarak" uluslararası hukuk ve dostane iş birliği yönünde ilerlemek istediklerini belirten Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum." şeklinde konuştu.

Erdoğan'a çağrı yaptı

Miçotakis, "Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

Hükümetin güven oyu alması bekleniyor

Ülkede 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerde Yeni Demokrasi (ND) partisi tek başına iktidara gelirken, Miçotakis başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Çarşamba günü yeni üyelerinin yemin töreniyle açılan Mecliste, hükümet programının tartışılmasının ardından hükümetin güven oyu alması bekleniyor

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Evinin önünde öldürülmüştü! Katil o çıktı
Evinin önünde öldürülmüştü! Katil o çıktı
Erbil'de Türk diplomata hain saldırıda bir kişi daha yakalandı
Erbil'de Türk diplomata hain saldırıda bir kişi daha yakalandı
Türk diplomat Köse'yi şehit eden teröristler nerede yargılanacak?
Türk diplomat Köse'yi şehit eden teröristler nerede yargılanacak?
Krize neden olan operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
Krize neden olan operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
Bahçeli'den Davutoğluna sert çıkış: Nifak aşılamakla meşgul
Bahçeli'den Davutoğluna sert çıkış: Nifak aşılamakla meşgul
Suudi Arabistan gemiyi serbest bıraktı!
Suudi Arabistan gemiyi serbest bıraktı!
ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar
Konya'da iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü var
Konya'da iki otomobil çarpıştı: Çok sayıda ölü var
Gerard Pique'den Trabzonspor paylaşımı
Gerard Pique'den Trabzonspor paylaşımı
Yanmış ve parçalanmış halde bulundu
Yanmış ve parçalanmış halde bulundu
Emniyet Genel Müdürü Aktaş görevi teslim aldı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş görevi teslim aldı
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 BİLSEM sonuç sorgulama
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 BİLSEM sonuç sorgulama
Yorumlar