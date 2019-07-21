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Afyonkarahisar'da yolcu otobüs devrildi: 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüs devrildi: 7 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

İzmir- Konya seferini yapan Kamil Koç firmasına ait İsmail Çoban yönetimindeki 42 DOM 66 plakalı yolcu otobüsü, saat 06.30 sıralarında Afyonkarahisar- Konya karayolu 40'ıncı kilometresi Pazarağaç mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, 6 aylık Ali Koçu, annesi Kübra Koçu, Eser Topçu, Şirin Taşçı, Emre Pekcen, Osman Yavuz ve Cemil Fidan yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayakta tedavileri yapılan yaralılar taburcu edildi.

Yolcular, şoför İsmail Çoban'ın uyuduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. İsmail Çoban ise aracın ön lastiklerinden birinde sorun olduğunu, otobüsün kontrolden çıktığını, kazanın da bu nedenle meydana geldiğini iddia etti.

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