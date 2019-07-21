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Fatih Terim'in teklifi sonrası Emre Mor transferinde yeni gelişme

Fatih Terim'in teklifi sonrası Emre Mor transferinde yeni gelişme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in, Emre Mor için “Kiralamayalım, satın alalım” isteği üzerine Celta Vigo ile temasa geçen sarı kırmızılılar, “Size para yerine Emre’nin bir sonraki transferinden yüzde 50 pay verelim” teklifini yaptı ancak Celta Vigo yetkilileri bunu beğenmedi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelerek Galatasaray yöneticileri ve teknik direktör Fatih Terim ile görüşüp, “Geçmişten ders aldım. Artık sadece sahadaki oyunumla konuşulmak istiyorum” diyen Emre Mor’un transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Fatih Terim’in, “Kiralamayalım, satın alalım” isteği üzerine Celta Vigo ile temasa geçen sarı kırmızılılar, “Size para yerine Emre’nin bir sonraki transferinden yüzde 50 pay verelim” teklifini yaptı.

Kiralama formülü
Öneriye önce olumlu yanıt veren İspanyol yetkililer daha sonra vazgeçip bonservis bedeli talep etti. Galatasaray da bu gelişme üzerine kiralama formülünü yeniden gündeme getirdi.

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