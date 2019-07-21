Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün imdadına Ahmet Ağaoğlu yetişti

Antrenmanı izlemeye gelen bir grup taraftar ile de fotoğraf çekilen başkan Ahmet Ağaoğlu, “Forvet ne zaman gelecek” şeklindeki sorulara, “Aslında elimizde iki tane iyi forvet var ama sırf sizin gönlünüz olsun diye yeni forvet alacağız” şeklinde yanıt verdi.