SPOR

Abdülkadir Ömür'ün imdadına Ahmet Ağaoğlu yetişti

2019-20 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmaları için geldiği Avusturya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Abdülkadir Ömür'ün imdadına Başkan Ahmet Ağaoğlu yetişti.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmana kamp kadrosunda yer alan 31 futbolcunun tamamı katıldı. Antrenmanda Afrika Uluslar Kupası'nda ülkelerinin milli takımında mücadele eden ve izinli olan Nijeryalı oyuncu Obi Mikel ile Ganalı Caleb Ekuban yer almadı. Trabzonspor antrenmanı iki bölüm olarak gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı bir çalışma yapılırken, ikinci bölümde ise pas çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanı izlemeye gelen bir grup taraftar ile de fotoğraf çekilen başkan Ahmet Ağaoğlu, “Forvet ne zaman gelecek” şeklindeki sorulara, “Aslında elimizde iki tane iyi forvet var ama sırf sizin gönlünüz olsun diye yeni forvet alacağız” şeklinde yanıt verdi.

"Kaç numara giyiyorsun?": Takımla birlikte Avusturya kampına gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takımın Linz kentinde yaptığı ilk antrenmanı takip etti. Antrenmanın son bölümünde yapılan hafif tempolu koşu öncesi Abdülkadir Ömür’ün ayağını giydiği spor ayakkabı vurunca başkan Ahmet Ağaoğlu, "Kaç numara giyiyorsun?" diye sordu. Abdülkadir Ömür, "Gerek yok başkanım" yanıtını verirken, Ağaoğlu ısrarı üzerine, "41 giyiyorum" dedi. 

"41.5 olmaz mı?": Başkan Ahmet Ağaoğlu da "41.5 olmaz mı?" diyerek giydiği spor ayakkabıları Abdülkadir Ömür’e verdi. Bunun üzerine Abdülkadir, başkan Ağaoğlu'na teşekkür ederken, koşuyu da başkan Ağaoğlu’nun spor ayakkabılarıyla tamamladı. 

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