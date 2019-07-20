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Taksim'de imdat çığlıkları

TAKSİM Meydanı'nda bir otelde çocuklarının yanında karısını döven Kuveytli turist ihbar üzerine gelen polisi görünce kaçtı.

Demirören Haber Ajansı

Taksim Meydanı'nda bir otelde kalan Kuveytli çift arasında tartışma çıktı. Adam iki çocuğunun yanında karısını dövmeye başladı. Kendini pencereye atan kadın 'polis' diye bağırarak yardım çığlıkları attı. 

Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bir süre sonra polisin geldiğini gören kişi, otelodasından çıkarak kaçtı. 

Otele gelen polis ekipleri kadının şikayeti üzerine dayakçı kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

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