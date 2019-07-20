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Atatürk'ün 89 yıl önceki videosu

Fransız Film Arşivi'nde bulunan ve üç yıl önce AP ajansı tarafından servis edilen Atatürk'ün 89 yıl önce kaydedilen videosunu gazeteci Soner Yalçın, "Bu görüntüleri ilk kez gördüm" deyip paylaşınca yeniden gündem oldu.

Gazeteci Soner Yalçın, Mustafa Kemal Atatürk'ün beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Orman Çiftliği'nde gezdiği ve görevlilerde bilgi aldığı anların kaydedildiği bir video paylaştı.

Ayrıca, dönemin ABD Büyükelçisi Joseph Grew'in Atatürk'ün yanında olduğu da görüntülere yansıyor. Videoda, bir görevli melez bir sığır hakkında Atatürk'e bilgi veriyor.

AP ajansı abonelerine servis etmişti

Sığırın türü hakkında bilgi veren görevli, Atatürk'ün sorularını da yanıtlıyor. Videoda Atatürk'ün büyükbaş hayvanları sevdiği de görülüyor.

Soner Yalçın'ın "Bu görüntüleri ilk kez gördüm" diyerek paylaştığı video, Fransız Film Arşivi'nden bulunmuş ayrıca üç yıl önce AP ajansı tarafından da abonelerine servis edilmişti.

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