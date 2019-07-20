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Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

ADANA'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında 70 yaşlarında kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nden geçen sulama kanalında saat 08.00 sıralarında ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Vatandaşlar, akıntında ilerleyen ve gözden kaybolmaması için takip ettikleri cesedi, polisin yardımıyla Gürselpaşa Mahallesi'nde sudan çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 70 yaşlarında olduğu belirlenen kadının cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kadının kimliği ve kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. 

'ÇUVALA BENZETTİK'

Sulama kanalın kıyısındaki çocukların sudan bir şeyin geçtiğini söylemesi ile durumu fark ettiklerini belirten Nevzat Aktaş, "Biz çuvala benzettik ama ceset olduğunu gördük. Sonra arkadaşlarla burada yardımcı olduk, el birliğiyle cesedi çıkarttık" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.   

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