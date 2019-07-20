GÜNCEL

Boğuşan köpekleri kürekle ayırmaya soruşturma

ÇORUM'un Bayat ilçesinde boğuşan köpekleri kürekle vurarak ayırmaya çalışan kadının sosyal medyadaki görüntüleri tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayat ilçesinde bir kadın boğuşan iki köpeği kürekle vurarak ayırmaya çalıştı. Köpeklerden birinin kendisine ait olduğunu öne süren kadının o anları komşusu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Harekete geçen jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Türkiye Örgütlenme Koordinatörü Haydar Özkan, köpekleri döven ve hiç müdahale etmeden kayıt yapan şahıslar hakkında işlem başlatıldığını belirterek, "Her iki köpeğin de sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı
Sultangazi'de 'abi' ve 'arkadaş' gibi yaklaşıp erkek çocuklarını taciz ediyordu! Tutuklandı
Sultangazi'de 'abi' ve 'arkadaş' gibi yaklaşıp erkek çocuklarını taciz ediyordu! Tutuklandı
İzmir'de FETÖ ile korkuttukları kadına 5 milyon liralık villasını sattırdılar
İzmir'de FETÖ ile korkuttukları kadına 5 milyon liralık villasını sattırdılar
Ankara'da kızına cinsel istismarda bulunun babanın cezası belli oldu! 30 yıl hapis yedi
Ankara'da kızına cinsel istismarda bulunun babanın cezası belli oldu! 30 yıl hapis yedi
Ümraniye'de Gökdelen inşaatında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Ümraniye'de Gökdelen inşaatında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Tunceli'deki 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı
Tunceli'deki 2 terörist, MLKP'nin Türkiye sorumluları çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Düzce'deki sel felaketinde yaralanan buzağıyı sırtında taşıdı
Düzce'deki sel felaketinde yaralanan buzağıyı sırtında taşıdı
Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman kaç dersten olacak?
AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman kaç dersten olacak?
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü
Adana'da içki operasyonu
Adana'da içki operasyonu
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün olur mu resmi açıklama?
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün olur mu resmi açıklama?
Adana'da düğündeki kavgada yaralanan çocuklardan biri kurtarılamadı
Adana'da düğündeki kavgada yaralanan çocuklardan biri kurtarılamadı
ALO 199 aramak paralı mı -Ehliyet randevu alma numarası
ALO 199 aramak paralı mı -Ehliyet randevu alma numarası