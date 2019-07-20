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Adana'da içki operasyonu

Adana polisinin iki ayrı adrese yaptığı baskında; 2 bin 200 litre etil alkol, bandrolsüz 30 şişe, pet şişeler içine hazırlamış 20 litre içki ve 250 mililitre viski aroması ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Adana'da 1 Temmuz'dan bu yana sahte içkiden 9 kişinin ölümünün ardından operasyonlarına hız verdi. Polis ilk operasyonunda Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir eve yaptığı baskında tüm odalarda, dolapların içinde içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi. 

Aramalarda 180 litre etil alkol, bandrolsüz 30 şişe, pet şişeler içine hazırlamış 20 litre içki, pet şişeler ve 250 mililitre viski aroması bulundu. Olayla ilgili firari V.K. ve H.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. 
Ayrıca polisler Sarıçam ilçesindeki bir baskında da 5 litrelik plastik şişeler içinde 2 bin 200 litre etil alkol ele geçirdi. Depoda bulunan R.D ve M.A. gözaltına alındı. 

1 Temmuz'dan itibaren Adana'da 9, Mersin'de 9, Niğde'de 1, Osmaniye'de 1 olmak üzere toplam 20 kişi sahte içkiden hayatını kaybetmişti. 

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