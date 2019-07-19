GÜNCEL

Şişli’de silahlı ve kar maskeli şüpheliler araçla yakalandı

Şişli’de otomobille seyir halindeki yüzleri kar maskeli ve silahlı 2 şüpheli, vatandaşların dikkati ve polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde yüzleri kar maskeli ve silahlı şahısların otomobille seyir halinde olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakasını değiştirdikleri ihbarını da alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi ekiplerin sıkı takibi sonucunda şüpheliler Polat Sokak'ta durduruldu. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 adet tabanca ve kar maskeleri ele geçirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilerin etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığını belirten bir mahalle sakini, "Polis arabası karşıdan geldi. Şahıslar aracın içinde bekleme yapıyorlardı. Bir anda bir sürü polis geldi, inin aşağı deyip arabadan indirdiler. Ardından etkisiz hale getirip gözaltına aldılar’’ dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor Gaston Campi'yi KAP'a bildirdi
Trabzonspor Gaston Campi'yi KAP'a bildirdi
ABD'nin tutukladığı Hakan Atilla tahliye oldu! Son hali inanılmaz
ABD'nin tutukladığı Hakan Atilla tahliye oldu! Son hali inanılmaz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atamalar yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atamalar yapıldı
Fitch 14 Türk bankasının notunu düşürdü
Fitch 14 Türk bankasının notunu düşürdü
Adana'da vurulmuş olarak bulundu! Emniyetin maskotu oldu
Adana'da vurulmuş olarak bulundu! Emniyetin maskotu oldu
Saklamak için üzerine oturdu! Polise yakayı ele verdi
Saklamak için üzerine oturdu! Polise yakayı ele verdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Trabzonspor "gri" formasını tanıttı
Trabzonspor "gri" formasını tanıttı
İş görüşmelerini yapay zekâlı robot yapmaya başladı
İş görüşmelerini yapay zekâlı robot yapmaya başladı
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün olur mu resmi açıklama?
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün olur mu resmi açıklama?
Çanakkale'de 4 yankesicinin güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
Çanakkale'de 4 yankesicinin güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı
Üsküdar'da korkutan kaza!
Üsküdar'da korkutan kaza!
ALO 199 aramak paralı mı -Ehliyet randevu alma numarası
ALO 199 aramak paralı mı -Ehliyet randevu alma numarası
19 Haziran Türkiye Gündemi yeni
19 Haziran Türkiye Gündemi yeni
Kocaeli'nde 2 grubun kavgası cinayetle bitti! Ebru'yu kim öldürdü
Kocaeli'nde 2 grubun kavgası cinayetle bitti! Ebru'yu kim öldürdü