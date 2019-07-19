GÜNCEL

Sivas’ta Dünya tarihine ışık tutacak fosiller bulundu

Denizden 400 kilo metre uzaklıkta, bin 350 metre yükseklikte ki Sivas’ın Doğanşar ilçesinde deniz canlılarına ait fosiller bulundu.

Sivas’ın Doğanşar ilçesi yakınlarında geçtiğimiz yıllarda meydana gelen erozyon Dünya tarihine ve Türkiye’nin coğrafi oluşumunun nasıl gerçekleştiğine ışık tutacak fosilleri ortaya çıkardı. Karadeniz ve Akdeniz’e yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta, bin 350 rakımlı bölgede denizlerde yaşayan canlılara ait fosiller bulundu. Yaklaşık 15 milyon yıllık olduğu düşünülen fosillerden yola çıkarak geçmişte Sivas’ın okyanusun tabanında yer aldığı düşünülüyor. 

15 Milyon yıl önce Sivas’ta deniz vardı 

Konuyla ilgili araştırmalar yürüten Tarih Öğretmeni, Araştırmacı-Yazar Fikri Karaman, deniz canlılarına ait fosillerin, yaklaşık 15 milyon yıl önce bölgede deniz olduğunun kanıtı olduğunu belirtip, “Bulunduğumuz alanda binlerce deniz canlısı fosilleri bulunmaktadır. Bu bölgenin bilimsel araştırmalar ve gelecek nesillere taşınması açısından koruma altına alınması gerekir. Bu fosillerden yaklaşık 15 milyon yıl önce bu bölgenin deniz tabanında olduğunu anlıyoruz. Zamanla Anadolu coğrafyası yükseldi, sular çekildi ve bu fosiller buralarda kaldı. Burada balık fosilleri bulduk, deniz salyangozu fosilleri var, midye ve benzeri fosiller de bulunmaktadır. Bu bölge yaklaşık bin 350 rakımındadır. Akdeniz ve Karadeniz’e uzaklığımız ise yaklaşık 350-400 kilometredir. Bu fosillere bakarak geçmişte bu bölgenin okyanusun tabanında olduğunu düşünüyoruz. “dedi.  Karaman ayrıca fosiller üzerinde yaptığı çalışmalarına çıkarttığı kitaplarında da yer verdi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor Gaston Campi'yi KAP'a bildirdi
Trabzonspor Gaston Campi'yi KAP'a bildirdi
ABD'nin tutukladığı Hakan Atilla tahliye oldu! Son hali inanılmaz
ABD'nin tutukladığı Hakan Atilla tahliye oldu! Son hali inanılmaz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atamalar yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atamalar yapıldı
Fitch 14 Türk bankasının notunu düşürdü
Fitch 14 Türk bankasının notunu düşürdü
Adana'da vurulmuş olarak bulundu! Emniyetin maskotu oldu
Adana'da vurulmuş olarak bulundu! Emniyetin maskotu oldu
Saklamak için üzerine oturdu! Polise yakayı ele verdi
Saklamak için üzerine oturdu! Polise yakayı ele verdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yaşlı teyzenin şoföre engelli rampası sitemi sosyal medyayı salladı
Yaşlı teyzenin şoföre engelli rampası sitemi sosyal medyayı salladı
Cezaevinden firar edip sahte kimlikle hırsızlık yaparken yakalandılar
Cezaevinden firar edip sahte kimlikle hırsızlık yaparken yakalandılar
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün olur mu resmi açıklama?
Kurban bayramı tatili kaç gün 9 gün olur mu resmi açıklama?
'3500'den geldim' diyen zaman yolcusundan bomba açıklamalar
'3500'den geldim' diyen zaman yolcusundan bomba açıklamalar
Kamyonet alev alev yandı
Kamyonet alev alev yandı
ALO 199 aramak paralı mı -Ehliyet randevu alma numarası
ALO 199 aramak paralı mı -Ehliyet randevu alma numarası
Yaşlı teyzenin şoföre tepkisi sosyal medyayı salladı
Yaşlı teyzenin şoföre tepkisi sosyal medyayı salladı
Kocaeli'nde 2 grubun kavgası cinayetle bitti! Ebru'yu kim öldürdü
Kocaeli'nde 2 grubun kavgası cinayetle bitti! Ebru'yu kim öldürdü