GÜNCEL

Sivas’ta Dünya tarihine ışık tutacak fosiller bulundu

Denizden 400 kilo metre uzaklıkta, bin 350 metre yükseklikte ki Sivas’ın Doğanşar ilçesinde deniz canlılarına ait fosiller bulundu.

Sivas’ın Doğanşar ilçesi yakınlarında geçtiğimiz yıllarda meydana gelen erozyon Dünya tarihine ve Türkiye’nin coğrafi oluşumunun nasıl gerçekleştiğine ışık tutacak fosilleri ortaya çıkardı. Karadeniz ve Akdeniz’e yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta, bin 350 rakımlı bölgede denizlerde yaşayan canlılara ait fosiller bulundu. Yaklaşık 15 milyon yıllık olduğu düşünülen fosillerden yola çıkarak geçmişte Sivas’ın okyanusun tabanında yer aldığı düşünülüyor. 

15 Milyon yıl önce Sivas’ta deniz vardı 

Konuyla ilgili araştırmalar yürüten Tarih Öğretmeni, Araştırmacı-Yazar Fikri Karaman, deniz canlılarına ait fosillerin, yaklaşık 15 milyon yıl önce bölgede deniz olduğunun kanıtı olduğunu belirtip, “Bulunduğumuz alanda binlerce deniz canlısı fosilleri bulunmaktadır. Bu bölgenin bilimsel araştırmalar ve gelecek nesillere taşınması açısından koruma altına alınması gerekir. Bu fosillerden yaklaşık 15 milyon yıl önce bu bölgenin deniz tabanında olduğunu anlıyoruz. Zamanla Anadolu coğrafyası yükseldi, sular çekildi ve bu fosiller buralarda kaldı. Burada balık fosilleri bulduk, deniz salyangozu fosilleri var, midye ve benzeri fosiller de bulunmaktadır. Bu bölge yaklaşık bin 350 rakımındadır. Akdeniz ve Karadeniz’e uzaklığımız ise yaklaşık 350-400 kilometredir. Bu fosillere bakarak geçmişte bu bölgenin okyanusun tabanında olduğunu düşünüyoruz. “dedi. 
Karaman ayrıca fosiller üzerinde yaptığı çalışmalarına çıkarttığı kitaplarında da yer verdi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump açıklama yaptı! Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri yükseldi
Trump açıklama yaptı! Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri yükseldi
Erbil'de Türk diplomata saldırı! HDP'den sert açıklama
Erbil'de Türk diplomata saldırı! HDP'den sert açıklama
TÜSİAD'dan S-400 krizi hamlesi! ABD'ye çıkarma yaptı
TÜSİAD'dan S-400 krizi hamlesi! ABD'ye çıkarma yaptı
FaceApp kullanıcıları dikkat! Cihazlara zararlı reklam yazılımı bulaştırıyor
FaceApp kullanıcıları dikkat! Cihazlara zararlı reklam yazılımı bulaştırıyor
Altın fiyatları daha da yükselir mi? Son 6 yılın en yüksek seviyesinde
Altın fiyatları daha da yükselir mi? Son 6 yılın en yüksek seviyesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ceza aldı Fazıl Say destek verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ceza aldı Fazıl Say destek verdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gözünü bile kırpmadan kardeşini defalarca bıçakladı
Gözünü bile kırpmadan kardeşini defalarca bıçakladı
Kardeşini defalarca bıçakladı o anlar saniye saniye kaydedildi
Kardeşini defalarca bıçakladı o anlar saniye saniye kaydedildi
BİLSEM sonuç sorgulama MEB TC ile giriş BİLSEM mülakat sonucu
BİLSEM sonuç sorgulama MEB TC ile giriş BİLSEM mülakat sonucu
Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı
Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı
İş görüşmelerini yapay zekâlı robot yapmaya başladı
İş görüşmelerini yapay zekâlı robot yapmaya başladı
Dahiliye hangi hastalıklara bakıyor? Dahiliye ne demek hastalık listesi
Dahiliye hangi hastalıklara bakıyor? Dahiliye ne demek hastalık listesi
Trabzonspor Erce Kardeşler'i transferi için görüşmelere başladı
Trabzonspor Erce Kardeşler'i transferi için görüşmelere başladı
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 BİLSEM sonuç sorgulama
BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 BİLSEM sonuç sorgulama