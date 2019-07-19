Ali Koç'tan Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün kuruluş yıldönümünü simgeleyen ve her yıl kutlanan 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü dolayısıyla kameranın karşısına geçti. Yeni sezon formasını giyen Koç, camiaya mutlu ve başarılı bir sezon diledi.