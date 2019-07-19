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Yunanistan’da 5.3 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’ın başkenti Atina’da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Komşu Yunanistan’ın başkenti Atina sallandı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünün şehir merkezinin 23 kilometre kuzeybatısında bulunan banliyöler olduğunu duyurdu. Depremin büyüklüğü 5.3 olarak kaydedilirken, derinliğinin 13 kilometre olduğu açıklandı. Bölge sakinleri deprem nedeniyle sokaklara dökülürken, henüz hasar veya yaralanan olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı. 

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