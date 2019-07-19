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Çanakkale'de 4 yankesicinin güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

ÇANAKKALE kent merkezi ile Ezine ve Gelibolu ilçelerinde yankesicilik yaptığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran çok sayıda kişinin yankesiciler tarafından soyuldukları şikayeti üzerine ekipler, çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 şüphelinin eşkalini belirledi. Şüphelilerin içinde bulunduğu aracın Balıkesir’in Burhaniye ile Ayvalık ilçeleri arasında seyir halinde olduğu tespit edildi. İrtibata geçilen Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolda önlem alarak aracı durdurdu. Araçtaki Ali G., Leyla G., Sevim G. ve Mehmet G. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Sevim G. ve Mehmet G.'nin işlemleri Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sürerken, Leyla G. ve Ali G. ise Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Leyla G. ve Ali G. adliyeye sevk edildi.

Ali G.’nin, Tekirdağ'da 9 ayrı suçtan, Leyla G.’nin Tekirdağ, Edirne ve İstanbul’da 10 ayrı suçtan, Sevim G.’nin İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Balıkesir ve Kırklareli illerinde toplam 49 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi, Mehmet G.’nin ise suç kaydının bulunmadığı tespit edildi.

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